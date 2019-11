Fumo dalla finestra: allarme incendio nella notte a Mariano Comense

Allarme incendio nella notte a Mariano Comense. Intorno alle ore 3.30 del 15 novembre 2019 i vigili del fuoco di Cantù e Como sono dovuti accorrere in via Trento 1 dove i residenti di una palazzina hanno chiesto aiuto per un incendio divampato ai piani superiori. I pompieri hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza le supellettili dove c'erano i prodotti della combustione. Danni non ingenti allo stabile limitati a una porzione di solaio. Non si sono registrati né feriti né intossicati.