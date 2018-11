Dimentica il pentolino d'olio sul fornello, divampa l'incendio: la cucina va a fuoco

Allarme incendio a Como in via Scalabrini. Intorno alle 22 del 26 novembre 2018 i vigili del fuoco sono dovuti accorrere per domare le fiamme che sono divampate all'ultimo piano di una palazzina. L'incendio è si è propagato a causa di un pentolino d'olio dimenticato sul fornello acceso. Tutti gli occupanti della casa sono stati evacuati mentre i pompieri hanno estinto il rogo. Pochi i danni che sono rimasti circoscritti alla cucina.