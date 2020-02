Il fumo invade via Napoleona a Como: sterpaglie in fiamme

Incendio di sterpaglie lungo via Napoleona a Como poco dopo le ore 15. Il fumo ha invaso parte della carreggiata. A lanciare l'allarme è stato un cittadino che transitava in bicicletta in discesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con un'autobotte.

Il rogo è stato domato in pochi minuti mentre gli agenti di polizia locale hanno gestito la viabilità. Le cause dell'incendio sembrano da ricercarsi in un mozzicone lanciato da un'auto in corsa.

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche su altri due incendi di vegetazione che si sono sviluppati in un'area verde di via Al Piano ad Albate e a Grandola ed Uniti, in via al Roccolo.

Gallery