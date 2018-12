Incendio a Como, fumo da un palazzo: vigili del fuoco e ambulanza in via Leoni

Un incendio è scoppiato a Como in via Leoni domenica 2 dicembre 2018.

Il singolare episodio intorno a mezzogiorno: secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco tutto è iniziato quando una donna è rientrata in casa, un appartamento al settimo piano di un palazzo, con una coperta di un materiale tipo pile appena asciugato a macchina in una lavanderia della zona.

La signora ha lasciato la coperta, ripiegata su se stessa, a casa ed è uscita.

Probabilmente a causa dell'alta temperatura raggiunta durante l'asciugatura a macchina e dal tipo di materiale, la coperta ha iniziato a "brasare": si è sviluppata una fiamma non molto alta che fortunatamente non ha raggiunto i mobili, lontani dal punto in cui era appoggiata la coperta, ma si è sprigionato un denso fumo che in breve tempo ha invaso l'appartamento.

Del pericolo si è accorta la padrona di casa una volta rientrata: subito ha dato l'allarme e sono arrivati i pompieri.

L'intervento non è stato banale dal punto di vista logistico vista la collocazione dell'appartamente al settimo piano e per il fumo.

Per la donna è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza dal momento che ha respirato un po' di fumo, ma fortunatamente non si è trattato di nulla di grave e non è nemmeno andata in ospedale:

Ingenti invece i danni provocati dal fumo alla casa.