Incendio in un palazzo di via Brogeda a Como

Incendio in via Brogeda a Como: intorno alle 10.30 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un principio di incendio al quinto piano di un palazzo. Le fiamme sprigionate da un appartamento non hanno prodotto grossi danni. Nessuna persona è rimasta ferita ma alcuni unità abitative sono state evacuate momentaneamente per precauzione. Sul posto per sicurezza si è portata un'ambulanza. E' intervenuta anche la polizia della Questura di Como.