Incendio a Vercana, bruciano i boschi dell'Alto Lago

Grosso incendio sopra Vercana, in Alto Lago di Como, nel pomeriggio di domenica 30 dicembre 2018: un vasto fronte sta impegnando i pompieri nei boschi della zona. Da ore i vigili del fuoco stanno lottando per domare il rogo, alimentato dal forte vento che sta spazzando la provincia con danni in varie parti del Comasco e incendi scoppiati ovunque. Il fronte più impegnativo tra Sorico e Montemezzo, ma un focolaio anche a Cavallasca nei boschi della Spina Verde. Non si segnalano per il momento feriti o intossicati.

Rimane l'allerta della protezione civile regionale.