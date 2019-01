L'incendio di Valbrona non si spegne: canadair ed elicottero in azione sulla montagna

Vigili del fuoco ancora in azione per spegnere l'incendio di Valbrona, divampato nei boschi sulla montagna del Triangolo Lariano nella notte tra sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019: lunedì mattina sono tornati in azione i canadair.

Due i velivoli che fanno la spola insieme a un elicottero per scaricare acqua sulle fiamme che stanno ancora bruciando la parte più alta e irraggiungibile della montagna, ben visibili anche dalla parte opposta del lago, come mostrano le foto che pubblichiamo, scattate lunedì mattina da Abbadia Lariana.

Il problema resta sempre il vento secco che alimenta l'incendio: la stima, grazie allo spiegamento di forze in atto e salvo imprevisti, è di riuscire a domare le fiamme entro la mattinata.

Vigili del fuoco ancora al lavoro anche a Sorico dove le fiamme non sono ancora spente e dove il vento in queste ore sta ricominciando a preoccupare. Resta alta anche l'allerta della protezione civile regionale: dalle 8 di lunedì 7 gennaio da codice rosso si è passato a codice arancione, dunque criticità moderata, ma la guardia resta sempre alzata.