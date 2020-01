Incendio in Val d'Intelvi: in fiamme bosco a Blessagno

Incendio nei boschi di Blessagno. Un rogo è divampato nel pomeriggio del 31 gennaio 2020 nella frazione Lura. L'incendio è stato ben visibile anche a parecchia distanza. Una colonna di fumo si è levata alta nel cielo attirando l'attenzione di alcuni persone che passeggiavano nella zona e che hanno allertato i vigili del fuoco. Un elicottero dei pompieri munito di cisterna per l'acqua si è alzato in volo ed è intervenuto per spegnere le fiamme. Non si conoscono le cause dell'incendio. I vigili del fuoco stnno stbilendo se si si trattato di un evento accidentale o volontrio.

