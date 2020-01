Incendio a Lomazzo, trattore in fiamme: le immagini

Incendio a Lomazzo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire d'urgenza intorno alle ore 22 del 25 gennaio 2020 in un deposito di via Monte Rosa, nei pressi della rotatoria per Turate. Un trattore e il relativo rimorchio sono andati a fuoco. Le fiamme hanno distrutto i mezzi agricoli ma non si sono registrati feriti o intossicati. Non sono state rese note le cause del rogo sul quale, ad ogni modo, stanno indagando i carabinieri.