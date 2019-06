Trattore incendiato a Lurate Caccivio

Incendio tra Lurate Caccivio e Villa Guardia in località Laviggiolo: in fiamme un trattore di un'azienda agricola di via Chivetta. Da chiarire le cause del rogo, prontamente domato dai vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 13 di martedì 25 giugno 2019. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno distrutto il mezzo. Nessuno fortunatamente è riasto ferito anche se sul posto per precauzione era stato chiesto l'intervento di un'ambulanza. Allertati anche i carabinieri di Cantù.