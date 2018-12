Incendio a Tradate, evacuata una casa

Incendio nella serata di domenica 16 dicembre a Tradate. Le fiamme si sono sprigionate dalla canna fumaria di un'abitazione di via Pasubio. L'incendio si è propagato al tetto della villetta costringendo i vigili del fuoco a un intervento urgente. In pochi minuti si sono portate sul posto squadre dei pompieri di Lomazzo e Saronno, oltre a un'autoscala dei vigili del fuoco di Como. Per sicurezza l'abitazione è stata evacuata. Ad ogni modo le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono svolte nel migliore dei modi e in poco tempo il rogo è stato completamente estinto e la casa è stata messa in sicurezza. Non si registrano né feriti né intossicati.

Come fare prevenzione

Nel periodo invernale gli incendi causati da problemi alla canne fumarie si moltiplicano a causa dell'utilizzo massiccio degli impianti di riscaldamento. Spesso i problemi nascono da una carente o cattiva manutenzione. Per prevenire incendi ai tetti è utile conoscere i consigli che i vigili del fuoco hanno stilato per la popolazione. Ecco un piccolo vademecum.