Incendio tetto a Brunate: una famiglia intossicata

Incendio a Brunate: nella serata del 7 dicembre 2019 numerosi vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Nidrino per domare un rogo divampato sul tetto di una villetta abitata da una famiglia di quattro persone. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 20. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Erba, Cantù e Como. E' stato necessario intervenire con il fuoristrada a causa delle piccole dimensioni della strada che conduce alla villetta. Due ambulanze sono accorse per aiutare la famiglia. Almeno due le persone intossicate nel tentativo di arginare le fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per almeno tre ore prima di estinguere l'incendio.