Incendio a Tavernerio: tetto in fiamme

Vigili del fuoco in azione a Tavernerio nella serata di mercoledì 10 gennaio 2018. I pompieri sono intervenuti per spegnere un incendio che è divampato sul tetto di una palazzina di tre piani situata in via Ai Monti. Il rogo è stato domato grazie all'intervento di squadre provenienti da Comoe da Erba. Ci sono state alcune difficoltà ad intervenire a causa delle strade strette. I vigili del fuoco hanno dovuto operare con mezzi piccoli per poter raggiungere l'abitazione in fiamme. Non ci sono stati feriti o intossicati.