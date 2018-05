Incendio a Fino Mornasco: brucia la canna fumaria di un'abitazione

Incendio nella tarda serata di giovedì 3 maggio 2018 a Fino Mornasco: per cause in corso di accertamento ha preso fuoco la canna fumaria di un'abitazione di via Garibaldi.



Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala e una squadra in supporto da Cantù.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato.

In questo articolo i consigli dei vigili del fuoco per prevenire incendi a tetti e canne fumarie.