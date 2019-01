Incendio a Cucciago: tetto in fiamme

Incendio a Cucciago in una casa di via Marconi, al civico 16. E' successo nella serata di domenica 13 gennaio 2019: in fiamme il tetto di un'abitazione, una palazzina di 3 piani.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre da Como e Cantù. Bruciati circa 30-40 metri quadri di tetto ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Lavoro impegnativo per i pompieri che hanno impiegato circa due ore per domare il rogo.