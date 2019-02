Vigili del fuoco in azione nella mattina del 26 febbraio 2019 a Bellagio. Un piccolo incendio è divampato all'ultimo piano di una villetta di via Mora, nella frazione di Civenna. Due squadre di pompieri dei distaccamenti di Erba e Canzo sono intervenuti per domare il rogo che è stato estinto in poco tempo. Non si sono registrati né feriti né intossicati.