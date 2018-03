Incendio a Inverigo, tetto in fiamme

Tetto di un'abitazione in fiamme a Inverigo nel primo pomeriggio di domenica 11 marzo 2018: i vigili del fuoco sono intervenuti in una casa di via Roma, in frazione Cremnago, intorno alle 14.



Per cause in corso di accertamento, sono divampate le fiamme: sul posto due squadre dei pompieri da Erba e da Cantù, in tutto 13 uomini, intervenuti con l'autoscale per raggiungere il tetto e domare il rogo. Nessuno è rimasto ferito.