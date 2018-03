Incendio a Rodero, tetto in fiamme: brucia una canna fumaria

Tetto in fiamme nella tarda mattinata di martedì 13 marzo 2018 a Rodero in via Torino. A prendere fuoco la canna fumaria di un'abitazione. Come si vede dalle foto scattate dai pompieri, le fiamme si sono estese alle travi del soffitto della casa.

Imponente lo spiegamento di forze dei vigili del fuoco, intervenuti con 4 automezzi, tra cui l'autoscala, da Como e da Varese per domare il rogo. Nessuno è rimasto ferito. In questo articolo i consigli dei vigili del fuoco di Como per prevenire gli incendi alle canne fumarie.

L'ultimo episodio di un tetto in fiamme risale solo a pochi giorni fa, domenica 11 marzo: il fuoco era divampato in una casa a Inverigo.