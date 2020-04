Grandate, incendio vicino ai binari, intervenuti i vigili del fuoco: nessun disagio per i trasporti

È accaduto oggi, 24 aprile a Grandate. In via Giovio è stato reso necessario un intervento urgente dei vigili del fuoco a Grandate, vicino alla rete ferroviaria. Secondo le prime ricostruzioni alcune sterpaglie avrebbero preso fuoco generando un incendio. Grazie all'intervento tempestivo che adesso (16.07 circa), è ancora in atto, non si segnalano disagi alla circolazione ferroviaria. Non risulta, inoltre, nessun ferito.

