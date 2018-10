Incendio a Stazzona, bosco in fiamme nella notte: mobilitazione dei vigili del fuoco

Vasto incendio nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre 2018 a Stazzona, in alto lago di Como: in fiamme, per cause in corso di accertamento, i boschi del paese, con un fronte di fuoco di 5 chilometri.

Grande la mobilitazione dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con squadre da Dongo, Menaggio e San Fedele Intelvi e con autobotti provenienti da Como, Cantù, Appiano Gentile e Sondrio. Sul posto anche i volontari del gruppo anti incendio boschivo e la protezione civile.



Il rogo verso le 9.30 di giovedì risultava quasi spento, ma a Stazzona rimane comunque attivo un presidio di monitoraggio date le condizioni meteo: il vento e il clima secco e caldo di questi giorni favorisce infatti le fiamme.

Una situazione analoga a quanto accaduto pochi giorni fa a Cavallasca, dove è scoppiato un incendio nei boschi della Spina Verde.