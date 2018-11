Incendio nella notte a Sorico, fiamme al ristorante La Puntina: evacuati 50 clienti

Allarme a Sorico per un incendio scoppiato nel Ristorante La Puntina nella serata di venerdì 16 novembre 2018. Per cause in corso di accertamento le fiamme sono divampate nel locale di via Boschetto verso le 21.40. Presenti al momento del rogo circa 50 clienti che sono stati subito fatti uscire e si sono messi in salvo.

Sul luogo dell'incendio sono arrivati d'urgenza i vigili del fuoco di Como e e di Sondrio, due dal distaccamento di Morbegno e una dalla sede centrale di Sondrio, che hanno lavorato fino alle 2 di notte per domare le fiamme che hanno avvolto l'edificio causando ingenti danni come si vede nelle foto scattate dai pompieri e riportate da Sondrio Today.



Il locale è andato completamente distrutto.

Richiesto anche l'intervento di un'ambulanza temendo la presenza di feriti o intossicati, ma non è stato fortunatamente necessario alcun soccorso.