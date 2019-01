Incendio di Sorico: bruciati mille ettari di bosco, danni per 1,5 milioni di euro

Incendio di Sorico, si fa il bilancio dei danni dopo il sopralluogo dell'assessore regionale alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni, di martedì 22 gennaio 2019 in Alto Lago: sono quasi mille gli ettari di bosco andati in fumo e i danni ammontano a 1,5 milioni di euro. Un rogo per cui ci sono due denunciati.

Il sopralluogo dell'assessore regionale Foroni a Sorico

Sono i numeri emersi questa mattina a seguito del sopralluogo di Foroni a bordo di un elicottero, insieme al responsabile della Protezione civile della Comunità montana delle Valli del Lario e del Ceresio, Mauro Caligari: il mezzo ha sorvolato l'area della Berlinghera percorsa dal terribile incendio divampato il 30 dicembre 2018 su cui sta indagando la Procura.

L'assessore Foroni ha voluto constatare di persona l'entità degli eventi e l'effetto al suolo degli incendi. "Dal 30 dicembre - ha ricordato - abbiamo monitorato costantemente la situazione, una situazione molto grave e dovuta a condizioni meteorologiche straordinarie, che hanno favorito il protrarsi di questo tipo di evento, nella quale però, va detto, il sistema della Protezione civile regionale ha funzionato e, per questo, ringrazio i Carabinieri e i Volontari della Protezione civile e dell'Antincendio boschivo che hanno lavorato con impegno e senza sosta e, grazie alle dotazioni regionali e nazionali, come 4 Canadair e 2 elicotteri Erikson, hanno domato i tanti fronti aperti".

I numeri dell'incendio di Sorico

Per quasi tre settimane il fuoco ha percorso i versanti della montagna di Sorico, distruggendo una decina di case a Fordeccia e uccidendo diversi animali. Sul luogo hanno lavorato senza sosta 406 operatori, di cui 4 Carabinieri Forestali, 109 Vigili del Fuoco e 293 volontari AIB (Antincendio Boschivo), affiancati da mezzi aerei regionali (15 interventi) e nazionali (13 interventi).

La riforestazione

"Si apre ora la fase degli interventi di riforestazione, per i quali serve capire come meglio intervenire e su questo si sta già muovendo l'assessorato competente, che è quello all'Agricoltura". - ha aggiunto Foroni - "Da parte mia, sto continuando ad insistere col Governo, affinché vengano riconosciuti a Regione Lombardia i 148 milioni di euro per il rischio idrogeologico da impiegare anche per la cura della montagna, ancora bloccati al Ministero dell'Ambiente".

"A breve dovremo chiudere anche la convenzione tra i Vigili del fuoco e i volontari dell'Antincendio boschivo. Regione Lombardia - ha concluso Foroni - continua ad investire sempre di più sulla prevenzione e sulla formazione, non solo sull'emergenza, con la volontà di migliorare ancora i tempi e le modalità di risposta".