Si riaccende l'incendio a Sorico: canadair in azione

L'incendio divampato a Sorico il 30 dicembre 2018 non si è ancora spento. Sebbene i vigili del fuoco abbiano lavorato costantemente per estinguere il rogo divampato nella zona dell'agriturismo Giacomino (zona estesa e difficile da raggiungere) le fiamme non si sono spente del tutto.

La situazione che nei giorni immediatamente successivi era tenuta, comunque, sotto controllo, nella giornata del 3 gennaio è tornata a impegnare notevolmente uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Como e Sondrio, e non solo. Infatti, è stato richiesto l'intervento dei canadair decollati da Orio. Il comando dei vigili del fuoco di Como sta intervenendo per presidiare l'area e operare lo spegnimento dell'incendio con ben sette squadre. A queste si aggiungono altre unità dei pompieri del comando di Sondrio.