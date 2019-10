Incendio in un'abitazione a Solbiate Comasco: necessario l'intervento di 20 pompieri con 6 mezzi

Ieri sera 22 ottobre, intorno alle 22.00, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire a Solbiate Comasco, in via Quadri per l'incendio di un tetto in una zona residenziale. Le fiamme si sono propagate piuttosto velocemente, tant’è vero che per mettere in sicurezza la zona e limitare il più possibile i danni, è stato necessario l'intervento di 6 automezzi, 2 da Appiano Gentile, 2 da Como e 2 da Varese, con un totale di 20 pompieri a bordo. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri.

2 famiglie che risiedono nel caseggiato sono state evacuate ma non ci sono feriti. Notevoli invece i danni al tetto, completamente distrutto, e al primo piano, raggiunto dalle fiamme e dai detriti.

Intorno alle 23.00 l'incendio era domato. L'amministrazione comunale di Solbiate ha fatto sapere che proprio per agevolare lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza, si è reso necessario chiudere per alcune ore le vie della zona e ha invitato i cittadini a tenere serrate le finestre, per evitare danni da intossicazione.