Incendio nella notte all'Hotel Sheraton di Como

Incendio nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2018. Le fiamme sono divampate presso l'Hotel Sheraton di Como, situato in località Tavernola in via per Cernobbio. Ad essere andata a fuoco è stata la struttura esterna da giardino utilizzata anche per il barbecue. I vigili del fuoco sono accorsi per domare il rogo. L'interveto dei pompieri è stato immediato ma i danni alla struttura prefabbricata sono stati inevitabili. Ad ogni modo non si sono registrati feriti o intossicati.