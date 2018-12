Incendio a Senna Comasco, in fiamme la Green Farm

Incendio alla Green Farm di Senna Comasco. Nel cuore della notte le fiamme sono divampate nella struttura situata in via del Gaggio. Il rogo si è propagato velocemnte e ha assunto in pco tempo grosse dimensioni. I vigili del fuoco sono intervenuti con otto squadre e numerosi messi sia da Como che dai distaccamenti di Erba, Cantù e Lomazzo.

Si è trattato di un incendio molto impegnativo per i pompieri che hanno dovuto organizzare l'intervento in modo da non togliere acqua dall'acquedotto comunale del piccolo paese, cosa che avrebbe lasciato senza rifornimento idrico la popolazione. Il sindaco di Senna ha invitato la popolazione a non uscire di casa e a non avvicinarsi alla zona dell'incendio almeno durante le prime ore dell'intervento dei vigili del fuoco. Infatti, occorrono verifiche sulla tipologia di materiali che sono stati aggrediti dalle fiamme.