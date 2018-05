Allarme incendio: pompieri alla scuola di Villa Guardia

I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata del 26 maggio 2018 per spegnere un principio d'incendio divampato nella scuola di via Vittorio Veneto. Squadre dei pompieri sono giunte da Como e da Appiano Gentile. La scuola è stata immediatamente evacuata dal personale sciolastico che ha fatto allontanare tutti gli alunni. Dopo l'intervento dei pompieri i ragazzi sono potuti rientrare in classe e le lezioni sono riprese regolarmente.