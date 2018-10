Incendio a Rovello Porro: salvati 60 cuccioli di cane

Incendio nel cuore della notte a Rovello Porro. I vigili del fuoco sono intervenuti in una villetta di via Grassi 5 dove poco dopo l'una è scoppiata una bombola di GPL. La padrona di casa è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso.

Nella villetta era presente un allevamento di cani. I pompieri hanno tratto in salvo circa sessanta cuccioli che sono stati affidati al Comune di Rovello Porro. Nessuno degli animali è rimasto ferito.