Incendio a Mozzate, fiamme nel ristorante abbandonato

Incendio a Mozzate in un ristorante abbandonato di via Francesco Baracca. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di martedì 30 ottobre 2018 per cause in corso di accertamento nella struttura in disuso, rimasta seriamente danneggiata dal rogo, come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco.

Sul posto sono subito intervenute squadre dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Como e dal distaccamento di Appiano Gentile, ma è stato necesario richiedere il supporto anche di una squadra del distaccamento di Saronno del comando di Varese.