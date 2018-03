Incendio a Ponte Lambro, fiamme alla palestra Millenium

Incendio nella mattina di domenica 25 marzo 2018 alla palestra Millenium di Ponte Lambro in via Zara, 12.

Secondo le primissime informazioni, le fiamme sono divampate nel sotterraneo del centro sportivo intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco con due squadre e quattro mezzi, compresa l'autobotte, da Erba e Canzo. Intervenuta per precauzione anche l'ambulanza. Lievemente ferito un uomo di 44 anni, ma non è stato necessario neanche il suo trasporto in ospedale. Lungo l'intervento dei pompieri per domare il rogo e ricostruire le cause dell'incendio.