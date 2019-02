Incendio a Ponte Chiasso, brucia la canna fumaria di una casa: pompieri in via Bellinzona

Incendio a Ponte Chiasso, quartiere alla periferia di Como, a due passi dalla dogana con la Svizzera. E' successo in una palazzina in via Bellinzona al civico 299 intorno alle 14 di mercoledì 6 febbraio 2019 a pochi metri dal confine.

A a prendere fuoco è stata la cappa di un camino e la canna fumaria sul tetto dell'abitazione: sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Como con tre mezzi che hanno domato il principio d'incendio. Non si registrano fortunatamente feriti nè intossicati. Richiesto anche l'intervento della polizia locale di Como per gestire il traffico in modo da permettere i soccorsi, dal momento che i mezzi dei pompieri bloccavano gran parte della carreggiata.

Restano validi i consigli dei pompieri per prevenire incendi a tetti e canne fumarie.