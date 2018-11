Allarme incendio, vigili del fuoco in via Anzani a Como

Allarme incendio in via Anzani a Como intorno alle ore 18 dell'8 novembre 2018. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni residenti che hanno sentito un forte odore di bruciato e hanno avvistato del fumo provenire da un appartamento situato al secondo piano del civico 37.

I pompieri sono accorsi sul posto con due mezzi autopompa e un'autoscala. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia della Questura di Como e un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio per precauzione.

I pompieri hanno appurato che l'odore di bruciato e il fumo erano stati causati da un principio d'incendio. Una famiglia stava facendo una grigliata in cucina quando qualcosa è andato storto. La situazione è scappata di mano: le fiamme e il fumo hanno annerito la cucina ma la situazione per fortuna non è degenerata. Non si sono registrati né feriti né intossicati.