Incendio a Oltrona San Mamette: fiamme all'ex tessitura Walter

Incendio nel primo pomeriggio di venerdì 30 marzo 2018 a Oltrona San Mamette: secondo le primissime informazioni, le fiamme si sono sprigionate intorno alle 15 nei capannoni occupati un tempo dall'ex tessitura Walter, area adesso dismessa al confine con Appiano Gentile, dove qualche mese fa era stata scoperta una discarica abusiva, dove venivano stoccate grandi quantità di rifiuti. L'area era stata posta sotto sequestro dai carabinieri.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri e alla polizia locale di Appiano Gentile per gestire la viabilità. Come si vede nelle foto inviate da un lettore di QuiComo, un denso fumo scuro si è alzato dal capannone. Una colonna visibile a km di distanza. Al momento non si conoscono le cause del rogo, nè se ci siano feriti o intossicati.

L'amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook della lista civica Costruire Insieme avvisa la popolazione di tenere le finestre chiuse. In quel sito, infatti, era stata scoperta una discarica: i rifiuti - si legge nel post- sono stati a suo tempo controllati da Arpa, ma si consiglia di evitare le esposizioni all'esterno.