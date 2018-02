Incendio a Mozzate, prende fuoco il tetto di una abitazione

Intervento di soccorso dei pompieri ieri sera, martedì 27 febbraio, per l'incendio del tetto di una casa a Mozzate in via Volta, 4. Sul posto sono interventuti quattro automezzi del comando di Como e uno del comando di Varese. L'incendio interessava un tetto ventilato di un edificio due piani e mansarda. Coinvolti nella combustione circa 150 metri quadrati. Le operazioni sono terminate alle 00:30. In loco sono intervenuti anche mezzi e uomini del 118, sindaco e carabinieri. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.