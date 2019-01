Incendio a Mozzate, in fiamme un deposito degli attrezzi: strada invasa dal fumo

Attimi di paura a Mozzate per un incendio divampato in via Santa Maria nella tarda mattinata di sabato 19 gennaio 2019: a predere fuoco, per cause in corso di accertamento, un deposito di attrezzi da giardinaggio in una casa di corte. Fitto il fumo che si è sprigionato e che ha invaso la strada, come si vede nelle foto di Luca Corti, facendo temere che si trattasse dell'incendio di un appartamento.

Per questo i vigili del fuoco sono accorsi in forze, con autobotti da Saronno e Lomazzo e squadre da Como e Appiano.

In realtà l'incendio sembrerebbe meno grave di quanto il gran fumo aveva fatto temere e secondo le prime informazioni raccolte nno ci sarebbero feriti nè intorssicati.