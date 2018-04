Incendio a Lezzeno, in fiamme il motore di una barca: soccorse 16 persone

Grande mobilitazione a Lezzeno nel pomeriggio di sabato 14 aprile 2018: per cause in corso di accertamento un'imbarcazione privata con a bordo 16 persone ha preso fuoco mentre navigava al centro del lago. Le fiamme sono divampate dal motore: grande spavento per i passeggeri, subito tratti in salvo da un'altra barca di passaggio nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito.



Subito è scattato l'allarme: a Lezzeno sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con un mezzo nautico che ha trainato la barca, una volta spento il fuoco, fino al pontile di Lezzeno e con un camion via terra. Si è alzato in volo anche l'elicottero del nucleo Malpensa dei vigili del fuoco per trarre in salvo eventuali passeggeri, che fortunatamente però, come detto, avevano già trovato riparo su un'altra barca.