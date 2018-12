Incendio al campeggio di Montorfano

Grosso incendio a Montorfano nella mattina del 25 dicembre 2018. Le fiamme sono divampate all'interno del campeggio. Non è la prima volta che un rogo devasta il campeggio di Montorfano, era già successo l'8 novembre 2012. Al momento non si conoscono i dettagli su cause e dinamica dell'incendio.

la vigilia e la mattina di Natale sono state molto impegnative per i vigili del fuoco di Como che sono dovuti intervenire anche a Senna Comasco per domare un grosso incendio alla Green Farm di via al Gaggio.