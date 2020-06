Moltrasio: incendio nella cucina della Trattoria del fagiano

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa sera, 30 giugno, intorno alle 19 a Moltrasio, in località Tosnacco, per un incendio divampato nella cucina del ristorante Il fagiano. Sul posto due squadre di pompieri arrivate da Como per domare le fiamme divampate, da principio, da una friggitrice. Non ci sono feriti, ma i proprietari si sono presi un bello spavento, considerando la notevole quantità di fumo che nel giro di pochi minuti a invaso i locali.

