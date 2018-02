Fiamme e fumo alla Metaltex di Maslianico: intervengono i pompieri

Incendio in un'azienda di Maslianico. L'allarme è scattato intorno alle 13. I vigili del fuoco di Como sono accorsi in via 25 Aprile dove ha sede la Metaltex, ditta specializzata in prodotti per la casa. I pompieri sono stati impegnati per quasi due ore per mettere in sicurezza la canna fumaria di un bruciatore dalla quale sono state viste uscire fiamme e poi una densa colonna di fumo.

Le operazioni, per quanto impegnative, si svolte in modo efficace e senza intoppi. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Nel pomeriggio la situazione si era normalizzata.