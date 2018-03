Incendio alla Klebertek di Lurate Caccivio: intossicato un dipendente

Incendio all'ora di pranzo di lunedì 19 marzo 2018 a Lurate Caccivio all'azienda di materie plastiche Klebertek di via Olgiate 74.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sono divampate intorno a mezzogiorno, per cause in corso di accertamento, nel magazzino della ditta. In fumo circa 150 metri quadrati di superficie: solo il tempestivo intervento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme.



Un dipendente dell'azienda, un uomo di 57 anni, ha provato a spegnere l'incendio ed ha inalato il fumo, rimanendo intossicato. Sul posto sono intervenuti i pompieri da Como e Appiano Gentile con 3 squadre, oltre all'ambulanza da Lurate allertata in codice giallo per soccorrere l'intossicato che è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.