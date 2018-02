Incendio nella mattina del 9 febbraio 2018 in via Oltrecolle a Como, nel quartiere di Lora. Un rogo è divampato al negozio Oesse Casa, al civico 102. Le fiamme si sono sprigionate a causa di un guasto al quadro elettrico. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a domare prontamente l'incendio. Non si lamentano feriti o intossicati.