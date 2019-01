Incendio a Lomazzo, brucia la canna fumaria di una casa

Incendio a Lomazzo nella tarda serata di martedì 15 gennaio 2019: in fiamme la canna fumaria di un'abitazione. E' successo in una casa di via Piemonte. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo e della sede centrale di Como. Non si segnalano feriti o intossicati.

Soltanto poche ore prima aveva preso fuoco il tetto di una casa a Cavallasca. Rimangono validi i consigli dei vigili del fuoco per prevenire gli incendi alle canne fumarie.