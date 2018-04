Incendio a Lomazzo: fiamme in un box di via Belvedere

Incendio a Lomazzo poco prima delle ore 9 di lunedì 2 aprile 2018. Le fiamme sono divampate nei box di un palazzo. I vigili del fuoco di Appiano Gentile e Lomazzo sono subito accorsi e nel giro di un'ora hanno estinto il rogo. Le fiamme, però, hanno fatto in tempo a causare notevoli danni. Come si vede dalle foto fornite dagli stessi vigili del fuoco alcuni veicoli, soprattutto moto, sono andati distrutti. Non sono state ancora rese note le cause dell'incendio. Tuttavia dovrebbe tratytarsi di un episodio accidentale e non voluto. Indagano i carabinieri della compagnia di Cantù.