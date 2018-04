Incendio a Lipomo, rogo nel deposito vicino alla casa: auto distrutta dalle fiamme

Incendio nel pomeriggio di mercoledì 18 aprile 2018 a Lipomo in via Valbasca al civico 26: le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16 in un deposito adiacente ad un'abitazione.

Per cause in corso di accertamento, il rogo è divampato sotto una tettoia adibita in parte a deposito per la legna, accanto alla quale si trovava parcheggiata una vettura.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sono partite dalla catasta di legna e si sono poi estese anche alla macchina, avviluppandola e distruggendola completamente come si vede nelle fotografie scattate dai vigili del fuoco.

Grande spavento, soprattutto perchè la tettoia è attaccata alla casa, ma nessuno è rimasto furtunatamente ferito: sul posto sono subito intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco di Como che hanno domato il rogo.

Nello stesso giorno vigili del fuoco impegnati a Monte Olimpino, frazione di Como, per l'incendio di alcune baracche in un bosco proprio a ridosso dell'autostrada.