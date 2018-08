Incendio a Lentate sul Seveso: balle di fieno in fiamme

Grosso incendio a Lentate sul Seveso nella notte. Il rogo è divampato nella tarda serata del 30 agosto 2018 invia Filippo Gerbino, in prossimità del civico 35. Numerosi uomini e mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Como e di Monza e Brianza sono intervenuti per domare le fiamme. L'intervento di spegnimento è durato fino alle prime ore del giorno seguente, quando il temporale estivo che si è abbattuto sulla zona ha favorito il lavoro dei pompieri. Non si sono registrati feriiti.