Incendio a Novedrate, fiamme all'azienda Legnoquattro

Vasto incendio all'azienda Legnoquattro di Novedrate nella serata di martedì 22 gennaio 2019: le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento poco prima delle 21.30 nei capannoni della ditta sulla provinciale Novedratese che si occupa di lavorazione del legno, specializzata nella produzione di piallacci in legno tinto.

Sul posto, viste le dimensioni del rogo, sono intervenuti 10 automezzi dei vigili del fuoco del comando di Como con il rinforzo di un'autobotte proveniente da Milano.

Non si segnalano al momento feriti o intossicati anche se per precauzione è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza della croce bianca di Mariano Comense.