Incendio in un legnaia di Mozzate

Incendio nella mattina del 16 settembre 2019 a Mozzate. Una legnaia situata in via Lazzaretto è andata a fuoco. Le fiamme hanno causato danni solo alla struttura ma non si sono registrati feriti o intossicati. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Appiano Gentile, Lomazzo e Saronno. I pompieri hanno domato in modo veloce ed efficace il il rogo divampato.