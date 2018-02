Incendio a Lomazzo: lavastoviglie a fuoco

Allarme incendio a Lomazzo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un appartamento di via Carcano 4 per domare un rogo divampato nella cucina di un'abitazione a causa di un guasto a una lavastoviglie. La cucina è stata notevolmente danneggiata, ma non si lamentano feriti o intossicati. Tanta paura per la donna proprietaria di casa che non era nell'appartamento al momento dell'incendio divampato intorno alle 10.30 della mattina del 7 febbraio 2018.

Sul posto una decina di vigili del fuoco con 3 automezzi che hanno lavorato per circa 2 ore per rimettere in sicurezza l'abitazione. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri.