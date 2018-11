Incendio a Lanzo d'Intelvi: in fiamme il tetto del ristorante "Al Casel"

Incendio al ristorante Al Casel di Lanzo d'Intelvi: in fiamme nella serata di sabato 24 novembre 2018 il tetto del locale. Da accertare la cause del rogo che ha causato ingenti danni, come si vede nelle foto dei vigili del fuoco, seri danni alla copertura.

Sul posto sono intervenute squadre dei pompieri dei distaccamenti di San Fedele, Menaggio e Dongo. Non si segnalano fortunatamente feriti o intossicati.

E' il terzo caso in pochi giorni di incendi che scoppiano in ristoranti: il primo a Sorico al ristorante La Puntina e il secondo a Cabiate, al ristorante La Pergola.