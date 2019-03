Incendio a Novedrate nella notte tra giovedì 28 febbraio e venerdì 1°marzo 2019: in fiamme il tetto del ristorante "Osteria Al Laghet" di via Montegrappa. Il rogo è divampato intorno all'una.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco da Como, Cantù e Lomazzo per domare le fiamme che interessavano circa 1.500 mq dello stabile compreso il tetto.